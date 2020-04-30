Португалия ослабляет ограничительные меры с 4 мая

Послабление ограничительных мер в Португалии, введенных из-за пандемии коронавируса, будет проходить постепенно и начнется 4 мая. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Антониу Кошта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Режим чрезвычайного положения завершается, но вирус остается прежним", - заявил глава правительства, чьи слова приводит газета Publico. План властей страны включает в себя несколько этапов по смягчению мер, ситуация будет оцениваться каждые 15 дней. "Мне не будет стыдно сделать шаг назад в случае необходимости", - пояснил Кошта.

Различные сектора экономики будут открываться поэтапно. Ожидается, что с 4 мая возобновят работу небольшие магазины, парикмахерские, книжные лавки. При этом Кошта обратил внимание на необходимость использования защитных масок в общественном транспорте и в торговых точках.