Швейцария планирует открывать границы на двусторонней основе

Швейцария в условиях улучшения ситуации с пандемией намерена открывать границы для въезда граждан других государств на основе двусторонних договоренностей. Причем следует ожидать, что первоначально это будут соседние страны, в частности Австрия. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер в опубликованном в субботу интервью в газете La Tribune de Geneve.

Она напомнила, что на момент закрытия границ в Европе координация между соседними странами "оставляла желать лучшего", поэтому при решении вопроса об их открытии "нужно лучше координировать" шаги. "Это будет происходить в согласованной манере, и очень вероятно - напрямую между двумя государствами, нежели в общем порядке на европейском уровне", - сказала министр, добавив, что "ситуация в Австрии и Италии не является одинаковой", поэтому речь идет о смягчении ограничений "в каждом случае в отдельности".

По словам главы ведомства, любое открытие границ "должно происходить на взаимной основе", так как "швейцарцы не поняли бы", если бы их страна начала принимать у себя французских и итальянских туристов, а для них въезд во Францию и Италию оставался бы закрытым. Отвечая на вопрос о том, с какой из стран договоренность об открытии границ может быть достигнута раньше остальных, она назвала Австрию. Это обусловлено тем, пояснила министр, что меры по смягчению ограничений, связанных с пандемией, в Швейцарии и Австрии "наиболее близки". В целом, как считает Келлер-Суттер, поначалу границы будут открыты между соседними государствами, потом - со всей остальной Европой, и только на третьем этапе - с неевропейскими странами.

С 25 марта Швейцария установила запрет на въезд для граждан стран Шенгенского пространства, за исключением подданных Княжества Лихтенштейн. Неделей раньше на три месяца была приостановлена выдача виз гражданам государств, не входящих в Шенген. Право въезда на швейцарскую территорию сохранено за гражданами Швейцарии и иностранцами с видом на жительство в этой стране, а также за теми, кто прибывает по профессиональным причинам или в силу "вызывающих абсолютную необходимость обстоятельств".

По состоянию на 1 мая в стране было зарегистрировано 29 705 заболевших и 1 435 умерших от коронавируса. С начала апреля число ежедневно фиксируемых случаев заболевания резко снизилось, поэтому 27 апреля стартовала программа постепенного смягчения ограничений, введенных властями в связи с пандемией.