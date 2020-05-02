В Британии от COVID-19 скончались более 24 тысяч человек

В Британии число жертв нового типа коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 621 человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает The Guardian.

Общее число летальных исходов за время пандемии возросло до 28 131 умерших.

Кроме того, положительный результат на анализы на коронавирус за сутки получили 4 806 граждан. Общее число зараженных в стране выросло до 182 260 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.