В ЕС заявили, что каждую неделю обсуждают вопрос открытия внешних границ

Страны-члены Евросоюза каждую неделю обсуждают вопрос открытия внешних границ сообщества, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил во вторник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель Евросоюза в преддверии онлайн-саммита ЕС-Западные Балканы 6 мая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не могу сказать, когда будет принято решение (открыть границы), но этот вопрос обсуждается практически каждую неделю", - сказал он.