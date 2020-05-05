Британия обошла Италию по числу смертей из-за коронавируса

Великобритания обошла Италию по числу отмеченных в стране смертей среди людей, заразившихся новым коронавирусом. Как сообщило во вторник агентство Reuters, Соединенное Королевство вышло на первое место в Европе по этому показателю с 32 213 летальными исходами, опередив Италию и уступая лишь США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выводы агентства основываются на информации, опубликованной во вторник Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS), публикующей более подробные данные, чем Минздрав страны. Согласно представленным ONS цифрам, к 24 апреля только в Англии и Уэльсе умерло 29 648 человек с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее. Согласно подсчетам агентства, с учетом Шотландии и Северной Ирландии этот показатель превысил бы 32 тыс. летальных случаев.

Газета The Times, опираясь на данные ONS, считает, что к настоящему моменту в стране из-за коронавируса умерли 55,7 тыс. человек. Издание пришло к такому выводу, подсчитав разницу между общим количеством смертей, отмеченных в стране с начала пандемии, и средним показателем смертности за тот же период последних пяти лет.

Власти Италии 4 мая сообщили о 29 079 смертях из-за нового коронавируса. В США этот показатель достиг почти 70 тыс. человек.