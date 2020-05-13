В Великобритании начинается первый этап ослабления карантина

Европа 13 мая 2020 01:28 (UTC+04:00)
В Великобритании начинается первый этап ослабления карантина

Карантин, введенный в Великобритании из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, начнет ослабляться в среду. 13 мая стартует первый этап смягчения действующих в стране с 23 марта ограничительных мер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Людям будет разрешено заниматься неограниченное число раз спортом на улице, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга, будь то общественные парки или пляжи. Незначительно изменятся правила пребывания на улице - отныне люди, проживающие вместе, смогут проводить время на улице со своими знакомыми, друзьями или родственниками, живущими отдельно. Правда, множественное число тут не особенно применимо, так как на данном этапе разрешено будет в каждом случае общаться лишь с одним человеком, к тому же он должен находиться на расстоянии не менее двух метров.

Разрешается играть в футбол, теннис или гольф. Правда, будет применимо все то же правило - контактные спортивные игры разрешены лишь для проживающих вместе людей.

Пока лишь в Англии
Со среды на работу выйдут представители строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. Власти, однако, призывают людей стараться как можно меньше пользоваться общественным транспортом и добираться на работу пешком, на велосипеде или на личном транспорте.

Меры будут ослаблены лишь в Англии и пока не затронут три остальные административно-политические части Соединенного Королевства - Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. В этой связи жителей Англии призывают принимать это в расчет и не пересекать границ указанных регионов, если речь не идет о жизненно важной необходимости или работе.

Штрафы и двухнедельный карантин
Одновременно с сегодняшнего дня штрафы за несоблюдение карантина будут увеличены с £60 (около 5,5 тыс. рублей) до £100 (около 9 тыс. рублей) за первое нарушение, а при повторных случаях максимальная сумма штрафа может дойти до £3,2 тыс. (около 292 тыс. рублей).

При этом власти готовятся помещать на карантин всех лиц, прибывающих в страну. Чтобы свести к минимуму число завозных случаев инфекции и не допустить второй волны эпидемии в стране, как британцы, так и граждане других государств будут обязаны самоизолироваться на две недели. Нарушители могут быть оштрафованы на £1 тыс. (91 тыс. рублей) и даже депортированы, если речь идет об иностранцах. Точная дата применения новых мер не называется, но, по информации газеты The Times, это может произойти уже в начале июня.

Самодельные маски
Тем временем правительство рекомендовало жителям страны закрывать лица или носить самодельные тканевые маски в местах массового скопления людей, в первую очередь в магазинах и общественном транспорте.

Британские власти указывают, что для этих целей при соблюдении простых правил подходят тканевые маски, которые можно сделать самостоятельно.

В рекомендациях подчеркивается, что граждане страны не должны использовать хирургические маски и строительные респираторы, которые должны оставаться доступными сотрудникам медицинских учреждений и промышленных предприятий, а также работникам строительного сектора. Сходные рекомендации для жителей Шотландии еще в конце апреля распространили власти региона, призвав официальный Лондон последовать их примеру.

В этой связи в газетах уже появились подробные инструкции по поводу того, как в домашних условиях вырезать повязку из старой майки. Как убедился корреспондент ТАСС, в закрытых помещениях резко возросло число людей в масках. Так, во вторник одном из супермаркетов британской столицы, по примерным подсчетам, около 80% людей уже выполняли рекомендации правительства, несмотря на то, что обязательного характера они не носят.

Постричься в июле
Согласно опубликованному правительством плану, следующие два этапа послабления ограничительных мер стартуют в июне и июле.

С 1 июня при продолжении падения показателей инфицирования и смертей от коронавируса часть детей вернется в школы, откроется ряд магазинов, не торгующих продовольствием или продуктами первой необходимости. Будет разрешено проводить спортивные и культурные мероприятия без зрителей.

Пока не ясно, сочтут ли спортивные ассоциации формат достаточным для возобновления соревнований. Так, руководство Английской премьер-лиги пока не высказалось на тот счет, будет ли возобновлен приостановленный 13 марта из-за коронавируса национальный чемпионат.

С 4 июля в стране могут открыться парикмахерские, салоны красоты, пабы, рестораны, церкви, отели и некоторые кинотеатры. Однако работать смогут лишь те заведения, которые обеспечат соблюдение мер социального дистанцирования на предписанном властями уровне.

По последним данным британского Минздрава, число инфицированных новым коронавирусом в Великобритании достигло 226 тыс., а количество летальных исходов превысило 32,6 тыс.

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