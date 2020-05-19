Бывшего лидера "желтых жилетов" во Франции задержали за драку с подростком

Французская полиция задержала одного из инициаторов движения "желтых жилетов" Эрик Друэ в Домоне (столичный регион Иль-де-Франс) за драку с 13-летним подростком. Об этом во вторник сообщила радиостанция France Info, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, вечером в понедельник мужчина вмешался в ссору, которая произошла между его близкой подругой и ее 13-летним сыном. "Пытаясь их разнять, Друэ применил силу в отношении подростка", - передает радиостанция слова источника, близкого к расследованию.

В сентябре 2019 года бывший неформальный лидер общенационального протестного движения уже был приговорен к условному штрафу в размере €500 за ношение дубинки на манифестации, в марте того же года парижский суд оштрафовал его на €2 тыс. за организацию двух несанкционированных акций протеста, до этого Друэ был выписан штраф в размере €135 за участие в несанкционированном митинге.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Поэтому "униформой" сторонников движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.