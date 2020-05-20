В Украине карантин продлили до 22 июня

Кабинет министров Украина продлил общенациональный карантин до 22 июня и постановил с 22 мая перейти ко второму этапу смягчения ограничительных мер. Такое решение правительство приняло на заседании в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению, с 22 мая возобновляется работа общественного городского и пригородного транспорта. Начнут работать отели, за исключением ресторанов и бассейнов на их территории. Разрешается с этого времени также проведение спортивных мероприятий без зрителей.

Одновременно правительство решило отсрочить до 25 мая возобновление работы метро и детских садов.

В ходе заседания в среду премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока будут запрещены межобластные пассажирские перевозки. "В начале июня, как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы вернемся к этому вопросу", - пояснил он. Работа аэропортов, по словам премьера, "начнется не ранее 15 июня".