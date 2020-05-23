Четыре страны ЕС выдвинули альтернативу плану восстановления экономики ФРГ и Франции

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция разработали альтернативу германо-французскому плану восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило в субботу агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эти государства предлагают создать чрезвычайный фонд, из которого члены ЕС смогут получить разовую экономическую помощь в виде выгодных кредитов, ограниченных сроком в 2 года. В проекте не говорится о том, каким может быть максимальный объем этого чрезвычайного фонда. Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция также выступили против обобществления долгов и повышения размеров общеевропейского бюджета.

Канцлер Австрии Себастьян Курц накануне во время прошедшего в режиме онлайн съезда Христианско-социального союза Баварии вновь раскритиковал концепцию Берлина и Парижа по оказанию помощи странам ЕС, наиболее пострадавшим от последствий пандемии. "Мы говорим "да" оказанию немедленной помощи, но что мы отвергаем, так это создание за кулисами долгового союза", - подчеркнул он.

18 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили свой план восстановления европейской экономики, который предусматривает создание фонда общим объемом 500 млрд евро. Согласно их предложениям, средства будут заложены как помощь пострадавшим от кризиса странам в рамках многолетнего финансового плана ЕС. Не исключено, что на практике государствам придется увеличить объем взносов в общеевропейский бюджет. В совместном заявлении кабминов двух стран говорится о том, что такой фонд будет работать "на основе бюджетных программ ЕС в соответствии с европейскими приоритетами".

Курц 19 мая сообщил о том, что Австрия не поддерживает идею Германии и Франции и что вместе с тремя другими странами ЕС готовит альтернативное предложение, предполагающее выдачу кредитов вместо субсидий. Страны - доноры бюджета ЕС - Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция - выступают против увеличения расходов в сообществе. В феврале четыре страны высказались против того, чтобы бюджет ЕС превышал 1% ВВП. С ними были не согласны ряд других стран ЕС.