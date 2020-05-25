Франция выделила 450 млрд евро для спасения экономики

Французское государство направило на поддержку экономики в период кризиса, связанного с коронавирусом, 450 миллиардов евро, что составляет 20% национального богатства страны. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Период режима самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлился во Франции два месяца. С 11 мая страна начала снимать ограничения, стали открываться школы, парикмахерские, салоны красоты и магазины. Кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей.

"Если мы возьмем все, что было сделано… это 450 миллиардов евро, 20% национального богатства были положены на стол", — сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV в понедельник.

Глава минифина Франции отметил, в числе этих мер — 315 миллиардов евро займов, гарантированных государством. "Поэтому это не прямые государственные средства. Но если, например, компания, взявшая займ на 4-5 миллиардов евро, станет банкротом — а государственные гарантии составляют 90% — то государство потеряет 3-4 миллиарда. Поэтому эти средство включены сюда", — пояснил он.