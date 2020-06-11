Еврокомиссия настоятельно призывает все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня

Еврокомиссия (ЕК) настоятельно призывает все страны - члены Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые государства-члены уже сняли ограничения в рамках ЕС, а другие планируют сделать это с 15 июня 2020 года. Еврокомиссия настоятельно призывает остальные государства-члены завершить процесс снятия ограничений на свободное передвижение и отмены внутреннего пограничного контроля в рамках ЕС к 15 июня 2020 года", - отмечается в нем.

ЕК рекомендует странам ЕС снять ограничения на поездки для международных студентов.

Еврокомиссия призвала составить список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС. Еврокомиссия рекомендует с 1 июля открыть границы ЕС для Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории и Сербии.

Еврокомиссия рекомендует странам - членам Евросоюза продлить временное закрытие внешних границ до 30 июня. "Сегодня Еврокомиссия рекомендует продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года", - отмечается в документе.

ЕК рекомендует странам - членам Евросоюза начать поэтапное открытие внешних границ для граждан третьих государств с 1 июля, заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.

"После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля. Международные путешествия являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семьи и друзей", - сказала она.

Как подчеркивается в заявлении ЕК, страны - члены ЕС должны возобновить визовые операции в третьих государствах сразу после открытия внешних границ, чтобы туристы могли начать оформлять визы.