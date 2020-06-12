Лондон официально уведомил ЕС, что не будет продлевать переходный период
Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не будет продлевать переходный период, заканчивающийся 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил в пятницу в Twitter канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Соединенного Королевства Майкл Гоув, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период и что момент для продления теперь истек. 1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость", - сообщил он по итогам переговоров с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
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