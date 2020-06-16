Британское исследование показало эффективность стероида дексаметазона при лечении COVID-19

Использование кортикостероида дексаметазона снижает смертность среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник руководителями британского клинического исследования RECOVERY, сообщает Trend со ссылкой на TACC.

"Недорогой препарат дексаметазон позволяет до трети снизить смертность среди госпитализированных пациентов с тяжелыми респираторными осложнениями COVID-19", - говорится в документе. По словам руководящего исследованием профессора Оксфордского университета Питера Хорби, дексаметазон стал "первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19". Хорби считает, что препарат должен быть незамедлительно включен в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной инфекции.

Открытие приветствовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД королевства Доминик Рааб и главный санитарный врач Англии Крис Уитти, заявившие о "важнейшем из полученных" в мире к настоящему моменту научных результатов, касающихся лечения COVID-19.

В проводимом с марта исследовании принимают участие 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. Цель масштабного научного проекта - изучить эффективность методик лечения зараженных коронавирусом нового типа. 2,1 тыс. участников исследования получали дексаметазон, однако изучалась также эффективность антиретровирусного препарата лопинавира/ритонавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, переливания больным плазмы крови пациентов, перенесших COVID-19, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина. 4,3 тыс. пациентов в контрольной группе получали лишь стандартное лечение.