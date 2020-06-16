Боррель: возможные санкции США против Международного уголовного суда неприемлемы

Возможные санкции США в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) неприемлемы. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, распространенном во вторник в Брюсселе, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Санкции в отношении тех, кто участвует в работе МУС, его сотрудников и членов их семей, а также лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и беспрецедентными по своему масштабу и содержанию, - отмечается в тексте. - Мы призываем США изменить свою позицию".