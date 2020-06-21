В Рединге три человека погибли в результате нападения с ножом

Три человека погибли и двое находятся в крайне тяжелом состоянии в результате нападения с применением холодного оружия, произошедшего в субботу в парке Форбери гарденс в центре английского города Рединг (графство Беркшир). Об этом сообщила газета Daily Mail, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, люди погибли на месте. Полиция на данный момент не может сказать, кто причастен к нападению.

Официального подтверждения о раненых и погибших на данный момент нет.

Территориальное отделение полиции долины Темзы, в зону ответственности которой входит графство Беркшир, подтвердило, что ее сотрудники находятся на месте инцидента в Форбери гарденс и занимаются расследованием произошедшего.

Прокомментировала случившееся и глава британского МВД Прити Пател. "Я крайне обеспокоена сообщениями об инциденте в Рединге", - написала она в Twitter.