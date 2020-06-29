Годовая инфляция в Германии в июне ускорилась до 0,9%, больше прогноза

Инфляция в Германии в июне в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 0,9% против 0,6% в мае. Как передает Trend со ссылкой на Прайм.об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении зафиксирована инфляция в 0,6% против дефляции в 0,1% в мае.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали годовую инфляцию на уровне 0,6%, а месячную — на отметке 0,3%.

При этом инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в июне в годовом выражении составила 0,8%, а в месячном — 0,7%. Аналитики ждали значения показателя на уровне 0,6% и 0,4% соответственно.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.