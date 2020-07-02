В Швеции комиссия даст оценку стратегии страны по борьбе с COVID-19

Правительство Швеции учредило комиссию, задачей которой станет оценка работы кабинета, профильных министерств и ведомств, регионов и муниципалитетов в борьбе со вспышкой нового коронавируса. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр Стефан Лёвен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство сегодня приняло решение учредить комитет, комиссию, которая даст общую оценку шведской стратегии по ограничению распространения инфекции, - отметил он. - В целом комиссия будет оценивать действия правительства, ведомств, регионов и муниципалитетов по ограничению распространения вируса и его последствий. Необходимо также выяснить, как распространялась инфекция". "Мы хотим знать правду", - добавил он.

Главой комиссии назначен юрист Матс Мелин, являвшийся председателем Верховного административного суда в 2011-2018 годах. Свои окончательные выводы она представит до 28 февраля 2022 года (выборы в Швеции состоятся в сентябре 2022 года), промежуточные результаты - до 30 ноября этого года и до 31 октября 2021 года. Комиссия рассмотрит, каким образом распространялась инфекция в системе здравоохранении и ухода за пожилыми, оценит сотрудничество с ЕС, с международными организациями и с соседними странами.

"Пандемия серьезно затронула пожилых людей. Большинство умерших - это пенсионеры в домах престарелых или те, у кого был уход на дому. Выяснить, в какой степени этого можно было избежать, является одной из основных задач комиссии", - отметила министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен. Она добавила, что комиссия проведет сравнение шведской стратегии в международной перспективе.