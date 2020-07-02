Moody's вслед за S&P понизило рейтинг Lufthansa на одну ступень

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило корпоративный рейтинг немецкой авиакомпании Lufthansa на одну ступень — до "Ba2" с "Ba1". Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении агентства.

Прогноз изменен на негативный с "рейтинг на пересмотре". Moody's поясняет, что решение принято по итогам пересмотра рейтинга с возможностью понижения, инициированного 17 марта.

В среду, 1 июля, другое рейтинговое агентство — S&P — понизило рейтинг Lufthansa до "BB" с "BB+", прогноз негативный.

Рейтинговое действие Moody's, среди прочего, отражает увеличение продолжительности и негативного воздействия вспышки коронавируса. Кроме того, агентство ожидает, что авиаперевозки будут оставаться ограниченными в 2020 и 2021 годах, а пассажиропоток не восстановится до уровня 2019 года, минимум, до 2023 года. Помимо этого, Moody's видит риск значительного роста долговой нагрузки компании во время пандемии коронавируса.

"Негативный прогноз отражает сохраняющиеся неопределенные перспективы для авиационной отрасли, при этом существует риск длительных перебоев в перевозках, что повлечет за собой дополнительную нагрузку на показатели финансового баланса компании и ее ликвидность", — добавляет агентство.

В конце июня Еврокомиссия и акционеры Lufthansa одобрили пакет помощи компании от государства в размере 9 миллиардов евро. Данный пакет был в конце мая одобрен Экономическими стабилизационным фондом (WSF) — структурой, созданной в марте федеральными властями для поддержки экономики в условиях кризиса.