Лондон с 10 июля отменит карантин для прибывающих из Испании, Франции, Италии и Германии

Британские власти намерены с 10 июля отменить для въезжающих на территорию Великобритании из ряда стран, в том числе Испании, Франции, Италии и Германии, обязательный двухнедельный карантин, объявленный в начале июня в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило министерство транспорта страны.

По его сведениям, ослабление мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, коснется также туристов. "Это (отмена обязательного двухнедельного карантина - прим. ТАСС) означает, что отдыхающие, которые путешествуют в определенные места и обратно, не должны будут нигде соблюдать самоизоляцию", - указали в министерстве.

Отмечается, что полный список стран, граждане которых по приезде в Великобританию смогут не проходить 14-дневный карантин, будет опубликован в пятницу. В то же время, передает телеканал, некоторые государства из готовящегося к публикации списка могут сохранить требование к самоизоляции для британцев, прибывающих на их территорию.

Британские власти добавили, что страны, для которых разрешат не соблюдать двухнедельный карантин, "будут постоянно находиться под контролем, что позволит в случае возникновения риска для здоровья вновь ввести обязательную самоизоляцию в целях предотвращения проникновения инфекции в Великобританию".

МВД Соединенного Королевства 8 июня объявило о введении двухнедельного карантина для всех въезжающих на территорию Великобритании. Согласно принятым правилам, люди, прибывающие в страну самолетом, поездом или на пароме, обязаны заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции ближайшие 14 дней. За отказ предоставить эти сведения положен штраф в размере £100 (почти 8,7 тыс. рублей по текущему курсу).

Исключения были сделаны для сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, водителей грузовиков, доставляющих с континента товары в Великобританию, медицинских работников, иностранных должностных лиц и британских граждан, регулярно путешествующих по работе, пациентов, едущих получать лечение в Великобританию по предварительной договоренности, а также авиапассажиров, следующих через Соединенное Королевство транзитом и не проходящих пограничный контроль.