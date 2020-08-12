ВОЗ призвала молодежь к активному участию в борьбе с пандемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на активное участие молодежи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил в среду в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его обращение по случаю отмечаемого 12 августа Международного дня молодежи размещено в Twitter организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы нуждаемся в молодом поколении, которое хочет действовать во имя лучшего будущего", - заявил Райан, подчеркнув, что речь идет в том числе о борьбе с пандемией. "Нужно действовать, чтобы добиться победы над вирусом. И хотя на молодых людей этот вирус, возможно, оказывает наименьшее воздействие, они участвуют в передаче [инфекции]", - напомнил эксперт. По его словам, "необходимо, чтобы именно молодежь и молодые взрослые проявляли ответственность" в нынешней ситуации.

Райан отметил, что ему понятно, насколько трудно "поставить жизнь на паузу", когда взрослая жизнь "потенциально находится перед вами". Вместе с тем, он выразил надежду, что молодежь проявит ту же энергию и активность в борьбе с пандемией, как и в других сферах жизни. Эксперт сказал, что рассчитывает на лидерские качества молодежи в решении этой задачи. "Это - ваше будущее, ваша планета и ваше общество, и вам решать, какими они будут", - заключил он.

Международный день молодежи был провозглашен резолюцией 54/120 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 17 декабря 1999 года по рекомендации первой Всемирной конференции министров по делам молодежи, которая состоялась 8-12 августа 1998 года в португальском Лиссабоне. Его цель - повышение уровня осведомленности о существующих проблемах молодого поколения, рисках для него, а также о способах поднятия уровня жизни молодежи.