В ООН высказались против перехвата лодок с нелегальными мигрантами в Ла-Манше

Возможное размещение в проливе Ла-Манш крупных военно-морских судов для перехвата лодок с нелегальными мигрантами, следующих из Францию в Великобританию, чревато трагическими последствиями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, предупредили в распространенном в Женеве совместном заявлении Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ).

Они обеспокоены "предложениями перехватывать лодки и возвращать тех, кто пытается нелегально пересечь Ла-Манш". "Предусматриваемое размещение больших военно-морских судов для воспрепятствования подобному пересечению [пролива] и блокирования маленьких, утлых лодок может привести к опасным и фатальным последствиям", - констатировали УВКБ и МОМ.

По их словам, главный приоритет следует отдавать "спасению жизни на суше и на море". В этой связи две организации призвали правительства в Европе и повсюду в мире расширить поисково-спасательные операции и вести борьбу с контрабандистами и сетями торговли людьми. УВКБ и МОМ считают, что в связи с выходом Великобритании из Европейского союза, мигранты, "имеющие семейные или иные значительные связи" в Соединенном Королевстве, должны иметь возможность "продолжать безопасно путешествовать".

С начала года через Ла-Манш в Великобританию на надувных лодках переправились уже больше 4 тыс. нелегальных иммигрантов. Большинство из них ранее подавали прошения об убежище в других европейских странах, куда британские власти имеют право их депортировать, однако на деле это достаточно сложная процедура. В соответствии с Дублинским регламентом она должна быть завершена в течение девяти месяцев, однако это далеко не всегда удается сделать. В британском правительстве подчеркивают, что с 1 января, когда завершится переходный период после выхода королевства из ЕС, Лондон примет законы, упрощающие процедуру депортации нелегалов.

Ранее британские СМИ сообщали о том, что власти королевства могут последовать примеру Австралии, начав разворачивать лодки с нелегалами прямо в море. Пока данное предложение официально не озвучивалось членами британского правительства, но уже подверглось ожесточенной критике, как чреватое созданием опасных ситуаций и гибелью иммигрантов.