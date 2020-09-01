Молдова открывает границу для ряда стран

Молдова после почти полугодового перерыва открывает границу для ряда стран, с которыми местные эпидемиологи разрешили возобновить контакты. Такое решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом сохраняется запрет на въезд в Молдову для жителей стран, которые были включены Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в так называемый список стран "красной зоны". Сейчас в него входят 53 государства, среди которых соседствующие с республикой Румыния и Украина, а также Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и ряд других. В этом случае исключение сделано для иностранцев, являющихся родственниками молдавских граждан, или имеющих право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, для представителей дипломатического корпуса и членов их семей, а также транзитных пассажиров.

Список стран "красной зоны" будет обновляться властями республики каждые 14 дней и публиковаться в пятницу, а вступать в силу - с понедельника следующей недели. Для граждан Молдовы, возвращающихся в республику из стран "красной зоны", сохраняется необходимость отбыть 14-дневный карантин.

Ранее Молдавия возобновила авиасообщение со всеми странами.