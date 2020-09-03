Боррель осудил санкции США против сотрудников Международного уголовного суда

Как неприемлемые меры расценил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель решение США о санкциях в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Санкции, объявленные администрацией Соединенных Штатов 2 сентября в отношении двух сотрудников суда, включая его прокурора, являются неприемлемыми и беспрецедентными мерами, которые пытаются помешать проведению расследований и юридических процедур суда", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе в четверг.

Боррель отметил, что МУС играет важную роль в отправлении правосудия по случаям ряда самых ужасных преступлений в мире.

По его словам, "независимость и беспристрастность являются важнейшими характеристиками работы суда, которые имеют основополагающее значение для законности его постановлений".

"МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно, без постороннего вмешательства. США должны пересмотреть свою позицию и отменить принятые меры. Безнаказанность недопустима", - подчеркнул Боррель.

Он заявил, что Европейский союз непоколебимо поддерживает универсальность Римского статута и МУС.

"Мы будем решительно защищать его от любых попыток, направленных на воспрепятствование отправлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия", - пообещал глава европейской дипломатии.

В среду госсекретарь США Майкл Помпео объявил о введении санкций в отношении прокурора МУС ввиду того, что эта юридическая структура продолжает расследования в отношении американских граждан.

"Мы не будем мириться с незаконными попытками привлечения граждан США под юрисдикцию этого суда", - сказал госсекретарь, назвав его "насквозь коррумпированным".

В июне президент США Дональд Трамп издал указ о введении экономических санкций в отношении сотрудников МУС, причастных к расследованию предполагаемых военных преступлений, совершенных военнослужащими США в Афганистане.

"Сегодня мы предпринимаем следующий шаг, поскольку, к сожалению, МУС продолжает нацеливаться на американцев", - заявил Помпео.

МУС был учрежден в 2002 году в Гааге. В его компетенцию входит расследование военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности в тех местах мира, где ответственные за это лица могут избежать правосудия. США отказались от участия в работе этого суда.