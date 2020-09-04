Венгрия не хочет утверждать пакет помощи экономике ЕС из-за правил распределения

Власти Венгрии отказываются утверждать пакет помощи пострадавшей от пандемии коронавируса экономике ЕС объемом €750 млрд из-за новых правил распределения дотаций в зависимости от соблюдения страной принципов верховенства права. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Reuters.

"Венгрия заявила, что хочет разобраться с вопросом о верховенстве права, прежде чем принять решение", - отметил один из источников агентства.

Главы государств и правительств стран ЕС в ходе саммита 17-21 июля в Брюсселе одобрили финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза в размере €1 074,3 млрд на период с 2021 по 2027 год и внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС на уровне €750 млрд.

При этом соблюдение странами Евросоюза принципа верховенства права впервые стало решающим критерием распределения бюджетных расходов между странами Евросообщества. Теперь объемы дотаций из бюджета и фонда восстановления ЕС напрямую связаны с соблюдением страной основных принципов демократии. В первоначальном варианте итогового документа предполагалось автоматическое сокращение выплат стране, которую Еврокомиссия уличит в несоблюдении европейских ценностей, однако по предложению председателя Евросовета Шарля Мишеля механизм надзора за его соблюдением радикально смягчен - этот вопрос будет обсуждаться на саммитах ЕС. В ходе переговоров против введения юридически прописанного условия соблюдения странами принципа верховенства права (как его оценивает Брюссель) выступали Польша, Венгрия и ряд других государств Восточной Европы.