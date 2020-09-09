Предпоследний раунд торговых переговоров Великобритании и ЕС начался в Лондоне

Европа 9 сентября 2020 02:36 (UTC+04:00)
Предпоследний раунд торговых переговоров Великобритании и ЕС начался в Лондоне

Предпоследний раунд переговоров об условиях будущих отношений Великобритании и Евросоюза начался во вторник в Лондоне. На фоне опасений по поводу их возможного провала сводный индекс 600 крупнейших европейский компаний Euro Stoxx 600 потерял во вторник 1,2%, а индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,1%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В течение ближайших дней делегации предпримут еще одну попытку сблизить позиции и достичь консенсуса по остающимся неразрешенным вопросам до того, как отведенное на это время окончательно истечет. Накануне нынешнего раунда премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон предупредил, что переговоры должны быть завершены к саммиту ЕС 15 октября, чтобы стороны успели утвердить соглашение. По словам Джонсона, если до этого момента договориться о правилах свободной торговли не удастся, стороны должны будут "принять это и двигаться дальше". При этом он выразил уверенность в том, что достичь договоренности по-прежнему возможно.

Предпоследний раунд переговоров осложняется тем, что британское правительство подтвердило наличие планов представить закон о внутреннем рынке, вступление которого в силу нарушит один из основных пунктов сделки о Brexit - раздел о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства Соединенного Королевства, при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС. В правительстве заявляют, что этот инструмент является лишь страховкой на случай провала переговоров с ЕС, и его цель - обеспечить свободную торговлю между всеми составляющими частями Соединенного Королевства вне зависимости от того, удастся ли Лондону и Брюсселю достичь соглашения. В Брюсселе крайне негативно восприняли планы Лондона, а глава МИД Ирландии Саймон Коувени заявил о том, что ЕС не должен "потакать подходу" британского правительства, который предполагает нарушение международного права.

Перед начавшимися в среду встречами главы делегаций - представитель британского премьера Дэвид Фрост и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье - заявили о том, что намерены до последнего отстаивать позиции своих сторон. По словам Фроста, камнями преткновения в дискуссиях с ЕС остается вопрос об обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний (так называемые единые правила игры), а также правила рыболовства. Барнье же обвинил Лондон в попытке получить большинство преимуществ членства в ЕС, но без каких-либо обязательств и ограничений в рамках соблюдения общей торговой политики Евросоюза с третьими странами.

О Brexit
Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась.

За остающееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам ВТО, как только закончится переходный период.

Нынешний раунд, восьмой по счету, как ожидается, продлится до 10 сентября. Завершающий раунд дискуссий запланирован на 28 сентября - 2 октября, он должен пройти в Брюсселе.

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