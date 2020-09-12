В Великобритании вторые сутки фиксируют более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост числа заражений новым коронавирусом в Великобритании второй день подряд держится вокруг отметки в 3,5 тыс. Как свидетельствуют опубликованные в субботу на сайте правительственной информации данные, за последние сутки этот показатель составил 3 497, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Накануне в стране было выявлено 3 539 случая инфицирования. Уже неделю эта цифра не опускается ниже 2 тыс.

Число летальных исходов среди британцев, заразившихся коронавирусом нового типа, за последние 24 часа выросло на девять. Таким образом, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве превысило 365 тыс., число смертей достигло 41 623.

В пятницу научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров сообщила, что базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, за прошедшую неделю повысился до 1-1,2. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 10-12 человек, что может привести к экспоненциальному росту числа больных. Нижняя граница показателя R достигла 1 впервые с того момента, когда британские власти 13 мая начали постепенно ослаблять карантин, введенный в королевстве 23 марта. Неделю назад коэффициент репродукции составлял 0,9-1,1, а четыре недели назад - 0,8-1.

Члены правительства и эксперты отмечают постепенное ухудшение эпидемической ситуации в стране, что может привести к введению новых ограничительных мер на национальном уровне. Число выявленных за последнюю неделю случаев заражения выросло вдвое по сравнению с предыдущей. Быстрее всего растет число заболевших среди молодежи, особенно людей в возрастной группе от 20 до 29 лет.

В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что с 14 сентября жителям страны будет запрещено собираться группами больше шести человек (ранее ограничение составляло 30 человек), хотя из нового правила и будет несколько исключений.