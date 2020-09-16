Thomas Cook возобновила деятельность в онлайн-формате

Старейшая британская туристическая компания Thomas Cook возобновила деятельность после того, как год назад объявила о своем банкротстве. Об этом в среду сообщила газета The Guardian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приступаем сейчас к работе, четко осознавая краткосрочные проблемы, связанные с пандемией. Мы знаем, что британцы стремятся путешествовать, но переживают по поводу безопасности и любых изменений в правительственных правилах карантина. Мы продаем [путевки] только по тем направлениям, которые находятся в списке туристического коридора", - сказал исполнительный директор Thomas Cook Алан Френч.

Основанная в 1841 году Thomas Cook будет работать в режиме онлайн как туристическое агентство, на начальном этапе продавая путевки в такие страны, как Турция и Италия, а также в некоторые регионы Греции, по возвращению из которых ее клиентам не нужно проходить двухнедельный карантин. В дальнейшем по мере снятия ограничений, принятых британским правительством в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, компанией будут добавлены новые направления.

В сентябре 2019 года британский туроператор объявил о банкротстве. Причиной этому стали серьезные финансовые проблемы, которые особенно усилились в последние годы на фоне конкуренции с бюджетными авиалиниями и такими сервисами, как Airbnb и Expedia.