Тысячи британцев оставят без счетов в банках

У тысяч британцев, проживающих в ЕС, к концу года будут закрыты банковские счета в Великобритании из-за отсутствия торговой сделки после Brexit (выход королевства из объединения). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, пишет The Guardian.

В декабре британские финансовые организации лишатся общеевропейской лицензии на предоставление финансовых услуг в ЕС. Банки Lloyds, Barclays и Coutts уже проинформировали частных и корпоративных клиентов, что те останутся без доступа к своим счетам в срок до 31 декабря.

Национальный банк Нидерландов подтвердил, что британские финансовые организации больше не смогут открывать счета клиентам в Нидерландах. Поскольку в каждой из 27 стран-участниц блока существует множество различных правил, «бюрократический кошмар» вынудил ряд финансовых учреждений просто прекратить работу в некоторых странах.

Великобритания официально покинула ЕС 31 января. До конца этого года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов ЕС. Однако в июле стороны досрочно прекратили очередные переговоры, не придя к соглашению по ряду вопросов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал 15 октября крайним сроком для заключения нового соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.

Последствия отказа от сделки, по прогнозам экспертов, будут «в два-три раза разрушительнее», чем последствия «самой страшной пандемии».