В Нидерландах закроют все бары и рестораны, чтобы остановить распространение COVID-19

Правительство Нидерландов примет решение о закрытии всех кафе, баров и ресторанов с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным НТК, "о решении практически наверняка будет объявлено в ходе пресс-конференции во вторник". Также в магазинах вечером будет запрещена продажа алкоголя. Кроме того, власти запретят любительский спорт, который не позволяет соблюдать участникам дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

В последний месяц число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах постоянно растет. В понедельник положительный тест на коронавирус сдали 6 854 человека, что почти на 500 человек больше, чем днем ранее. Согласно информации Европейского центра профилактики и контроля за заболеваниями, Нидерланды в настоящее время занимают второе место в Европе по уровню распространения коронавируса с 322 новыми инфекциями на 100 тыс. человек за последние две недели (первое место занимает Чехия). Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у голландских властей. Неделей ранее уже был введен ряд ограничительных мер, однако власти считают необходимым дальнейшее ужесточение.

Первый случай заражения в Нидерландах выявлен 27 февраля. К настоящему моменту коронавирусом заразились более 181 тыс. человек. Свыше 6,5 тыс. инфицированных умерли.