Премьер Британии выразил сожаление отсутствием прогресса в переговорах с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сожалеет, что за последние пару недель в ходе переговоров о торговой сделке с ЕС стороны не добилось значительного прогресса. С таким заявлением председатель британского правительства выступил после телефонного разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр отметил желание заключить сделку, но выразил разочарование отсутствием прогресса за последние две недели", - говорится в сообщении канцелярии Джонсона.