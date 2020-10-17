Четыре человека задержаны по делу о теракте во Франции

Французская полиция задержала четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, по делу о нападении на учителя в столичном регионе. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в судебных органах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, все задержанные помещены под стражу. Они являются родственниками террориста, застреленного сотрудниками полиции на месте преступления.

В пятницу вечером в городе Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин региона Иль-де-Франс) было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Нападавший перерезал ему горло. Он пытался угрожать полицейским, прибывшим на место, но был застрелен.

Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее террористическим актом. Точных данных о личности нападавшего нет. Сведения о нападавшем в базах данных о террористах, которые ведут правоохранители, отсутствуют.