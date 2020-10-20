НАТО планирует построить космический центр в Германии

Главы минобороны стран-участников НАТО планируют начать строительство космического центра на территории Германии. Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, центр хотят разместить на авиабазе Рамштайн, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

СМИ уточняет, что министры объявят о своих планах в четверг, 22 октября. Предполагается, что центр станет «координационным пунктом для наблюдения за космическим пространством». Также уточняется, что предприятие может быть переоборудовано в командный центр по принятию оборонных мер.

Кроме того, по данным агентства dpa, ожидается создание «своего рода аналитического центра» альянса, который будет заниматься исследованием космической деятельности.