S&P сохранило рейтинг Великобритании

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Великобритании на отметке "AA", прогноз стабильный. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг страны остался на уровне "A-1+".

"Власти Великобритании приняли обширный ряд фискальных, монетарных и нормативных мер, чтобы смягчить экономические последствия пандемии COVID-19", — отмечают аналитики агентства.

S&P прогнозирует, что ВВП страны сократится по итогам текущего года на 9,7%, после чего последует восстановление. В 2021 году ВВП увеличится на 7,9%, считают аналитики, затем рост замедлится до 3% в 2022 году и 2% в 2023 году.

Стабильный прогноз отражает баланс рисков и кредитоспособности Великобритании, отмечает агентство.

Понижение рейтинга страны возможно, если восстановление экономики будет проходить значительно медленнее ожиданий, если экспорт товаров и услуг Великобритании надолго потеряет ключевые рынки Европы, а статус фунта стерлингов как резервной валюты ослабнет, отмечается в релизе. Повышение рейтинга может произойти при успехе в торговых переговорах с Евросоюзом и сохранении доступа ключевых секторов Великобритании к европейским рынкам без значительных преград, а также при более сильном восстановлении экономики.

Ранее в октябре министр финансов Великобритании Риши Сунак, выступая в британском парламенте, заявил, что правительство решило расширить меры финансовой поддержки бизнеса на фоне второй волны пандемии коронавируса.