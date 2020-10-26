Пакистан направил ноту протеста Франции
БАКУ/Trend / - Пакистан направил ноту протеста Франции в связи с антиисламскими высказываниями президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Anadolu.
Нота передана послу Франции в Исламабаде, вызванному в понедельник в МИД Пакистана.
Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Курейши призвал ООН принять во внимание действия Парижа.
Безответственными заявлениями Макрон подливают масла в огонь радикализма и межрелигиозной розни, подчеркнул Курейши.
По его словам, никто не имеет права играть на чувствах миллионов мусульман.
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