БАКУ/Trend / - Пакистан направил ноту протеста Франции в связи с антиисламскими высказываниями президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Anadolu.

Нота передана послу Франции в Исламабаде, вызванному в понедельник в МИД Пакистана.

Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Курейши призвал ООН принять во внимание действия Парижа.

Безответственными заявлениями Макрон подливают масла в огонь радикализма и межрелигиозной розни, подчеркнул Курейши.

По его словам, никто не имеет права играть на чувствах миллионов мусульман.