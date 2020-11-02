Власти Италии введут новые ограничительные меры в связи с пандемией

Правительство Италии не намерено вводить унифицированные дополнительные ограничительные меры в связи с ростом распространения коронавируса нового типа. Как объявил в понедельник премьер-министр республики Джузеппе Конте, выступая в нижней палате парламента, планируется ограничить передвижение в "поздние часы", а также между регионами, представляющими наибольший риск заражения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он уточнил, что новые меры будут включены в очередное соответствующее распоряжение. "В введении новых ограничительных мер, направленных на сдерживание пандемии, мы намерены подходить неунифицированно, опираясь на принцип пропорциональности уровню риска и актуальной ситуации. По всей стране будут закрыты музеи и выставки, торговые центры в выходные и праздничные дни, все игровые залы, а также ограничено передвижение в поздние часы без уважительной причины и въезд и выезд из регионов, представляющих наибольший риск", - сказал Конте. Кроме того, на удаленное обучение переводится вся старшая школа.

Глава правительства объяснил, что сейчас общая эпидемиологическая ситуация в стране отличается от первой волны весной, что демонстрируют цифры. Несмотря на значительный рост числа новых заражений, количество госпитализированных, в том числе в отделениях интенсивной терапии, несравнимо меньше в пропорциональном соотношении. Конте также указал, что за истекшие месяцы была проделана огромная работа по обеспечению скрининга заражений. "Если весной проделывалось 25 тыс. тестов, то сейчас их число достигает 250 тыс., и с увеличением экспресс-тестов скоро это число может быть 350 тыс. в день", - сообщил Конте. К проведению тестов планируется привлечь участковых врачей и военных медиков.

Тем не менее ситуация вызывает серьезную озабоченность, по словам премьера, в первую очередь с точки зрения роста нагрузки на систему здравоохранения. Конте пояснил, что министерство здравоохранения на основе "объективных научных критериев" определит три "зоны риска", на которые в соответствии с уровнем заражения будут распространяться более или менее строгие ограничения.

После выступления премьера, которое в течение дня состоится также в верхней палате (Сенате), парламентарии должны одобрить линию правительства. В ближайшее время правительство обнародует распоряжение, дополняющее предыдущие подобные документы о мерах по сдерживанию пандемии, в котором будут указаны подробности, в том числе сроки указанных мер.

Суточный прирост новых случаев заражения в Италии достиг 30 тыс., соотношение тестов и выявляемых инфицированных превысило 15%. Коэффициент распространения вируса (Rt) по стране выше 1,5 и в некоторых областях достиг 2.