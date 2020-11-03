МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене

Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта или беспорядочной стрельбы рядом с синагогой в Вене. Об этом сообщило в понедельник Австрийское агентство печати со ссылкой на МВД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, один из нападавших ликвидирован, второй находится в бегах.

Австрийский телеканал ОЕ24 сообщил, что в результате стрельбы в центре Вены жертвами могли стать семь человек.

"Полиция не исключает, что в результате стрельбы есть семь погибших", - отмечает телеканал.

По его данным, стрельбу могли открыть несколько человек.