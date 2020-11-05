Мэр Рима сообщила о заражении коронавирусом

Мэр Рима Вирджиния Раджи заразилась коронавирусом. Об этом 42-летняя политик заявила на своей официальной странице в Facebook.

"Мой тест на коронавирус оказался положительным. Я хорошо себя чувствую, и пока у меня нет симптомов", - говорится в сообщении.

Глава города подчеркнула, что продолжит работать из дома.