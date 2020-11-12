Неизвестный протаранил полицейский участок на севере Лондона

Неизвестный на автомобиле врезался в полицейский участок в районе Эдмонтон на севере Лондона. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении правоохранительных органов британской столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мужчина, находившийся за рулем, был задержан. На данный момент о пострадавших не сообщалось. Отмечается, что сотрудники полиции были эвакуированы из здания после произошедшего. На место инцидента прибыли пожарные и машины скорой помощи.

Как отметило агентство Reuters, в социальных сетях появились пока не подтвержденные сообщения о том, что мужчина, врезавшийся на автомобиле в участок, затем начал стрельбу, но был повален на землю полицейскими.

На прошлой неделе власти Великобритании повысили оценку террористической угрозы в стране до предпоследнего, серьезного уровня. Это случилось после теракта в столице Австрии, где произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Жертвами теракта стали четыре человека, 22 получили ранения, среди них один полицейский.