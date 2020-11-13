В Швейцарии проводится операция полиции в связи со стрельбой

Полицейская операция проводится в центре швейцарского города Биль в связи со стрельбой. Об этом сообщил в четверг вечером информационный портал 20 Minutes со ссылкой на местную полицию и очевидца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению, "в четверг вечером, по пока неизвестным причинам, около Центральной площади Биля прозвучали выстрелы". На месте размещены крупные подразделения полиции.

20 Minutes отмечает, что "полиция подтвердила факты". Портал приводит слова очевидца, который сообщил, что в 17:45 по местному времени (19:45 мск) он находился рядом с местом происшествия. "Я услышал три выстрела, после этого люди побежали и я тоже", - сказал он.

По данным газеты Berner Zeitung, в результате стрельбы в Биле ранены два человека.

В свою очередь, информационное агентство ATS сообщило со ссылкой на представителя бернской кантональной полиции, что операция служб охраны порядка в Биле связана с расследованием преступления, совершенного в среду в городе Ленгнау, где в одном из жилых домов был обнаружен труп человека. Полиция обещает сообщить детали операции позже в четверг, отметило ATS. По словам агентства, представитель полиции подтвердил сообщения прессы о выстрелах в Биле.