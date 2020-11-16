Борис Джонсон ушел на самоизоляцию из-за контакта с носителем коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил уведомление о том, что должен самоизолироваться из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье канцелярией главы правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр будет следовать инструкциям и ушел на самоизоляцию. Он продолжит работать [в своей резиденции] на Даунинг-стрит, в том числе руководить ответными действиями правительства на пандемию коронавируса. Премьер-министр чувствует себя хорошо и не демонстрирует симптомов COVID-19", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Пи-эй.

С момента начала пандемии инфекция была выявлена у ряда членов британского правительства и королевской семьи. В апреле с коронавирусом госпитализировали и самого Джонсона. В лондонской больнице он провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. К исполнению своих обязанностей премьер вернулся 27 апреля.