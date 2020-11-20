Венгрия и Польша заявили, что не могут одобрить бюджет ЕС и фонд восстановления

Венгрия и Польша дали понять, что не могут одобрить семилетний бюджет и фонд восстановления экономики Евросоюза из-за решения о создании механизма контроля за соблюдением принципов верховенства права в странах сообщества. Об этом заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, который прошел в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Венгрия и Польша дали ясно понять, что они в настоящий момент не могут согласиться с механизмом предъявляемых условий", - сказала она. "Только это еще не является причиной для беспокойства", - считает Меркель. В то же время она указала на то, что для многих государств ЕС проект семилетнего бюджета сообщества на 2021-2027 годы, план восстановления экономики после пандемии на 750 млрд евро и механизм контроля за соблюдением принципов верховенства права "являются единым пакетом".

"В связи с этим Венгрия и Польша наложили вето касательно единогласного принятия решения о фонде восстановления и среднесрочном финансовом плане", - проинформировала канцлер. "Это ведет к тому, что мы не можем пока направить документы в Европарламент и на следующей неделе там не удастся провести голосование, а также к тому, что как председатель ЕС мы будем и дальше вести переговоры с Венгрией и Польшей", - констатировала она.