Социал-демократическая партия побеждает на выборах в Румынии

Социал-демократическая партия (СДП) побеждает на парламентских выборах в Румынии, набрав 29,8% голосов после обработки 95% бюллетеней. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщили из местной Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В свою очередь стоящая во главе действующего правительства меньшинства Национал-либеральная партия (НЛП) набирает 25,11% голосов.