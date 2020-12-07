Социал-демократическая партия побеждает на выборах в Румынии
Социал-демократическая партия (СДП) побеждает на парламентских выборах в Румынии, набрав 29,8% голосов после обработки 95% бюллетеней. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщили из местной Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В свою очередь стоящая во главе действующего правительства меньшинства Национал-либеральная партия (НЛП) набирает 25,11% голосов.
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