Великобритания представила новую программу по международному обмену студентов после Brexit

Правительство Великобритании представило новую программу по международному студенческому обмену в связи с окончанием 31 декабря переходного периода в отношениях с Евросоюзом после Brexit. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Министерства образования Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новая инициатива, получившая название Turing scheme в честь английского математика Алана Тьюринга (1912-1954), была презентована в связи с выходом Великобритании из масштабной европейской программы по обмену студентами и преподавателями Erasmus. О прекращении участия в этой программе Лондон объявил в четверг после подписания Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией по завершении Brexit. Свой шаг британские власти объяснили слишком высокими расходами на Erasmus.

Как отмечается в сообщении Министерства образования Соединенного Королевства, на инициативу Turing scheme в следующем году будет выделено свыше £100 млн ($133,8 млн) в расчете, что около 35 тыс. британских студентов смогут воспользоваться ею и съездить на стажировку в зарубежный университет.

"От этой программы выиграют как наши студенты, так и наши работодатели. Кроме того, тем самым мы укрепим наши связи с партнерами по всему миру", - заявил глава ведомства Гэвин Уильямсон, добавив, что Turing scheme начнет реализовываться с сентября 2021 года.

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Он также отметил, что стороны обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, договорившись о 11-месячном переходном периоде, в течение которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.