В Германии продлили карантин до 31 января

Власти Германии продлевают до конца января действие ограничительных мер, которые вступили в силу 16 декабря. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами региональных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений", - сказала она. Следующая встреча пройдет 25 января, отметила канцлер.

Также она подтвердила, что в кризисных регионах ФРГ из-за коронавируса запретят отдаляться от места проживания без веской причины на расстояние, превышающее 15 км. К веским причинам относится, к примеру, посещение врача. Правило вступит в силу в округах, где в течение недели на 100 тыс. населения будет приходиться 200 случаев заражения коронавирусом.

При этом Меркель попросили уточнить, что понимается под "местом проживания": улица, район или непосредственно сам дом. На это глава кабмина ответила, что понимать под этим следует населенный пункт, и, к примеру, "в Берлине никто не будет высчитывать", как далеко человек ушел от квартиры.

Канцлер сказала, что власти сейчас работают над новой программой компенсаций для бизнеса и пытаются ускорить этот процесс. "Мы знаем, какие потери имеют кафе и рестораны", - подчеркнула руководитель правительства.

По словам Меркель, при въезде из кризисных регионов гражданам предстоит пройти "двойной тест на коронавирус". Даже если тест, сделанный в аэропорту окажется отрицательным, то все равно гражданам предстоит уйти на пятидневный карантин и уже после него сдать анализы еще раз.