Эксперты установили худшие последствия COVID-19
Британские и американские исследователи определили худшие последствия для здоровья, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает Mirror.
Согласно их данным, бывшие COVID-пациенты могут в течение месяцев после выздоровления сталкиваться с неспособностью сфокусироваться, воспалением сердечной мышцы, повреждением почек, а также «туманом в голове», проблемами мочеиспускания и болью в тестикулах.
Кроме того, переболевшие коронавирусом могут страдать от припадков, инсультов и судорог. Некоторые также пожаловались на то, что до полугода не могут вернуться к работе и нормальному ритму жизни.
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