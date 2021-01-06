Эксперты установили худшие последствия COVID-19

Британские и американские исследователи определили худшие последствия для здоровья, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает Mirror.

Согласно их данным, бывшие COVID-пациенты могут в течение месяцев после выздоровления сталкиваться с неспособностью сфокусироваться, воспалением сердечной мышцы, повреждением почек, а также «туманом в голове», проблемами мочеиспускания и болью в тестикулах.

Кроме того, переболевшие коронавирусом могут страдать от припадков, инсультов и судорог. Некоторые также пожаловались на то, что до полугода не могут вернуться к работе и нормальному ритму жизни.