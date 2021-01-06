Более 1 тыс. смертей от COVID-19 за сутки зафиксировали в Великобритании впервые с апреля

Число зафиксированных за сутки смертей среди жителей Великобритании, инфицированных коронавирусом, впервые с апреля превысило 1 тыс. Как свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации, за последние 24 часа были также выявлены рекордные 62,3 тыс. случаев заражения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду власти страны сообщили о 1 041 летальном исходе среди больных COVID-19. В последний раз такие цифры наблюдались на пике весенней волны эпидемии, а антирекорд в 1 224 смерти был установлен 21 апреля.

Антирекорды по числу новых случае заражения в Соединенном Королевстве ставятся вот уже три дня подряд. В понедельник количество заболевших достигло 58,8 тыс., а во вторник впервые перевалило за отметку 60 тыс. Вот уже на протяжении девяти дней в королевстве регистрируется больше 50 тыс. случаев заражения в день. За последнюю неделю их число выросло на 43% по сравнению с предыдущим семидневным периодом, и теперь превышает 2,8 млн. Количество зарегистрированных в стране летальных исходов среди заразившихся коронавирусом составляет более 77,3 тыс., что является крупнейшим показателем в Европе.