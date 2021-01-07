Британский парламент поддержал введение карантина в стране

Европа 7 января 2021 03:31 (UTC+04:00)
Британский парламент поддержал введение карантина в стране

Палата общин британского парламента поддержала введение карантина на территории Англии, о котором премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил 4 января. В ходе голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, за необходимость введения жестких ограничений высказались 524 депутата, а против выступили 16, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обращаясь к парламентариям, которые были отозваны с рождественских каникул ради проведения экстренных дебатов, глава правительства заявил, что в условиях стремительного распространения коронавируса у правительства нет иного выбора, кроме возвращения к национальному карантину. Утвержденный парламентом пакет мер рассчитан на период до 31 марта, однако Джонсон подчеркнул, что при возможности власти начнут отменять ограничения раньше этого срока.

"Мы будем постепенно выбираться из кокона, которым является этот карантин. Это не будет мгновенный процесс", - подчеркнул Джонсон, добавив, что наличие вакцин от коронавируса являются главным отличием третьего карантина от двух предыдущих. По его словам, сейчас основная цель ограничений - дать возможность привить как можно больше людей, входящих в группы риска, и избежать перегрузки системы здравоохранения.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
За сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших коронавирусом
За сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших коронавирусом
На территорию индустриальной зоны в деловом центре Казахстана привлечено вдвое больше проектов
На территорию индустриальной зоны в деловом центре Казахстана привлечено вдвое больше проектов
Казахстану удалось сохранить положительную динамику роста доли несырьевого экспорта
Казахстану удалось сохранить положительную динамику роста доли несырьевого экспорта
Loading Bars
Лента новостей
За сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших коронавирусом Казахстан 07:29
Члены кабинета Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти США 06:56
Сенат США возобновил дебаты по результатам президентских выборов США 06:03
Нефть марки Brent ослабила рост на фоне протестов в Вашингтоне Энергетика 04:56
Здание Капитолия освобождено от протестующих США 04:02
Британский парламент поддержал введение карантина в стране Европа 03:31
В Анкаре обеспокоены событиями в США Турция 03:05
Полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия США 02:33
"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка английской лиги Спорт 02:03
Стоимость биткойна превысила $36 тыс. В мире 01:41
Часть протестующих покидают ступени здания Конгресса США США 01:21
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,16 миллиона человек Турция 01:08
Один человек пострадал в результате стрельбы в Конгрессе США США 00:49
Власти Вашингтона ввели комендантский час США 00:20
В Нигерии 14 человек погибли в ДТП с участием автобуса Другие страны 00:03
На территорию индустриальной зоны в деловом центре Казахстана привлечено вдвое больше проектов Бизнес 00:01
Протестующие ворвались в здание Конгресса США (Обновлено) США 6 января 23:41
Индийский мотогонщик находится в коме после аварии на этапе ралли "Дакар" Спорт 6 января 23:27
Заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов приостановили США 6 января 23:17
В Литве призвали ЕС помочь членам "Восточного партнерства" с вакциной от COVID-19 В мире 6 января 22:56
Еврокомиссия одобрила использование вакцины Moderna в ЕС Европа 6 января 22:41
Усаживая преступника Арутюняна рядом, Пашинян ведет Армению к очередной пропасти - депутат Политика 6 января 22:24
Арзу Нагиев о перспективных планах в Карабахе (ВИДЕО) Политика 6 января 22:13
За последние три года импорт автомобилей в Азербайджан увеличился почти вдвое Экономика 6 января 22:13
В Турции выросли цены на бензин Турция 6 января 22:12
В Хорватии произошло землетрясение Европа 6 января 22:09
Запасы нефти в США за неделю снизились на 8 млн баррелей США 6 января 21:56
Узбекские археологи обнаружили несколько уникальных находок Узбекистан 6 января 21:27
Власти Грузии готовят план вакцинации от коронавируса Грузия 6 января 21:18
В Иране впервые испытали собственный стелс-беспилотник Иран 6 января 21:15
Банковский сектор Азербайджана завершил 11 месяцев 2020 года с прибылью Финансы 6 января 21:07
Со второго квартала 2020 г. на аукционах Центробанка Азербайджана спрос превышал предложение Финансы 6 января 21:06
Более 1 тыс. смертей от COVID-19 за сутки зафиксировали в Великобритании впервые с апреля Европа 6 января 21:02
Вооруженные силы Азербайджана не дадут армянам никаких шансов - военный эксперт Политика 6 января 20:36
Подписан Меморандум с Венгрией о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования (ФОТО) Общество 6 января 19:42
Герой Карабахской войны осуществил мечту своего деда - выдающегося ученого Исрафила Мамедова (ФОТО) Социум 6 января 19:33
В Агдаме очищаются кяризы (ВИДЕО) Общество 6 января 19:20
Возбуждено уголовное дело по факту сожжения тела азербайджанского солдата армянами - Генпрокуратура Азербайджана Политика 6 января 18:59
Состояние здоровья азербайджанских военнослужащих всегда находится в центре внимания (ВИДЕО) Политика 6 января 18:50
В Азербайджане названы результаты онлайн-собеседований конкурса по трудоустройству учителей Общество 6 января 18:45
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) Общество 6 января 18:41
Президент Ильхам Алиев: Кадровые реформы продолжаются Политика 6 января 18:33
В рамках проекта "Большое возвращение" будут сняты фильмы о Карабахской войне – руководитель отдела кинематографии минкультуры Руфат Гасанов Культура 6 января 18:33
Президент Ильхам Алиев: Рост в ненефтяной промышленности составил свыше 11% Политика 6 января 18:32
Президент Ильхам Алиев: Впервые в истории азербайджанский газ уже вступил на европейское пространство Политика 6 января 18:31
Президент Ильхам Алиев: Увеличились средства Нефтяного фонда, Азербайджан сохранил свои валютные резервы Политика 6 января 18:30
Президент Ильхам Алиев: Славная Победа продемонстрировала всему миру нашу твердую волю, решительность нашего народа Политика 6 января 18:27
Изменение цен на топливо в Азербайджане может снизить интерес к некоторым видам автомобилей Экономика 6 января 18:20
Более 60% операций на Бакинской фондовой бирже принадлежит одной инвестиционной компании Финансы 6 января 18:16
Казахстану удалось сохранить положительную динамику роста доли несырьевого экспорта Бизнес 6 января 18:08
Миграционная служба Азербайджана купит услуги по обслуживанию принтеров Тендеры 6 января 18:03
ОАО "Азеришыг" и компания Muradlı-M подписали контракт на сумму около 2 млн манатов Энергетика 6 января 18:01
Грузия принимает подзаконные акты, связанные с применением Кодекса экологической оценки Энергетика 6 января 17:57
Американские корабли доставили в Грузию 17 тыс. тонн гуманитарной помощи Грузия 6 января 17:41
На металлургическом комбинате в Казахстане обновили оборудование конвертерного цеха Бизнес 6 января 17:39
Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии провела пресс-конференцию (ФОТО) Туркменистан 6 января 17:24
Хлопчатобумажная пряжа Туркменистана активно продавалась на его бирже в декабре 2020 года Бизнес 6 января 17:21
Обнародована сумма валютных сделок на бирже Туркменистана в декабре 2020 Финансы 6 января 17:11
В центре Баку создана новая платная парковка (ФОТО) Общество 6 января 17:07
Минобразования Азербайджана предупредило лиц, незаконно использующих лого министерства Общество 6 января 17:03
Азербайджан сократил экспорт хурмы - ассоциация производителей Бизнес 6 января 16:58
Строительство аэропорта в Физули даст толчок развитию городов этого района в качестве важного регионального транспортного узла Транспорт 6 января 16:55
Аэропорт в Физули послужит развитию туристического потенциала Карабаха Экономика 6 января 16:54
Европейский регулятор одобрил вакцину Moderna для использования на территории ЕС Европа 6 января 16:53
В Азербайджане еще 2 383 человека излечились от COVID-19, выявлено 799 новых случаев заражения Общество 6 января 16:42
В Азербайджане зафиксирован рост денежной базы Финансы 6 января 16:38
«Дайханбанк» Туркменистана объявляет тендер на консультационные услуги Тендеры 6 января 16:37
Победа Азербайджана существенным образом укрепила позиции страны на международной арене - российский эксперт Политика 6 января 16:35
Очередной вклад Azercell в проект «Виртуальная школа»! ИКТ 6 января 16:23
Валютные резервы ЦБ Азербайджана за год увеличились Финансы 6 января 16:22
Семье шехида из Гобустана назначена адресная соцпомощь, его супруга привлечена к программе самозанятости Общество 6 января 16:18
Экспортные операции между Азербайджаном и Беларусью многократно увеличились Бизнес 6 января 16:13
Туркменистан изучает возможность выдвижения своей кандидатуры в ряд структур ЮНЕСКО Бизнес 6 января 16:09
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание в видеоформате, посвященное итогам 2020 года Политика 6 января 16:07
Начата выплата компенсаций жителям Гянджи, пострадавшим от армянской агрессии (ФОТО) Общество 6 января 16:02
СКАР объявил о конкурсе "Карабах – это Азербайджан!". Победителей ждет денежная награда Культура 6 января 15:57
В Азербайджане увеличился кредитный портфель сектора торговли и услуг Финансы 6 января 15:53
Павший шехидом на земле, где сражался его отец (ФОТО) Общество 6 января 15:50
В 2020 г. Бакметрополитен работал всего 164 дня Транспорт 6 января 15:44
Продлен срок ареста бывших должностных лиц Гянджи Происшествия 6 января 15:38
Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог на время рассмотрения апелляции Европа 6 января 15:37
Видеокадры из села Тири Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 6 января 15:33
Турецкий грузовой состав транзитом через Азербайджан в рекордные сроки прибыл в Казахстан Транспорт 6 января 15:31
ЕС должен разработать упрощенный механизм доступа к вакцинам для стран Восточного партнерства - обращение Общество 6 января 15:30
Фархад Бадалбейли рассказал о Днях поэзии Вагифа в Шуше. Как проходил фестиваль "Хары бюльбюль" (ФОТО) Интервью 6 января 15:28
Международный центр Низами Гянджеви воплотил идеи великого поэта в национальные программы и проекты Общество 6 января 15:23
Строительство международного аэропорта в Физули крайне важно для развития освобожденных территорий - депутат Политика 6 января 15:19
На казахстанском месторождении Тенгиз число заражений коронавирусом превысило 800 Энергетика 6 января 15:17
В Азербайджане стартует проект по развитию технологических стартапов Финансы 6 января 15:11
Своей успешной деятельностью Международный центр Низами Гянджеви во многом обязан видению Президента Ильхама Алиева - Президент Албании Общество 6 января 15:10
Фирангиз Ализаде: Период Великого Возрождения в Карабахе продемонстрирует миру благородство и возвышенность помыслов азербайджанского народа Культура 6 января 15:07
В Физули пшеницей засеяно более 28 тыс. гектаров Экономика 6 января 15:02
"Многоэтажный огород" в форме пчелиного улья - удивительный проект Ильгара Алиева удостоен международной премии (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 6 января 14:59
Турецкой компании TPAO поручено провести коммуникационные и другие работы по газопроводу Игдыр-Нахчыван Энергетика 6 января 14:58
ОАО «Азерэнержи» направит свыше 390 тысяч манатов на закупку химикатов Энергетика 6 января 14:57
Сотрудничество с ЮНЕСКО является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана Бизнес 6 января 14:51
Ни один человек, проявивший героизм в Отечественной войне Азербайджана, не будет обделен вниманием - депутат Политика 6 января 14:43
Идут обсуждения по упрощению поездок в Азербайджан – агентство по туризму Туризм 6 января 14:34
В Иране началась вторая стадия испытаний собственной вакцины от COVID-19 Общество 6 января 14:32
В 2021 году планируется увеличение добычи нефти с месторождения "Балаханы" Энергетика 6 января 14:31
Все новости