Британский парламент поддержал введение карантина в стране

Палата общин британского парламента поддержала введение карантина на территории Англии, о котором премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил 4 января. В ходе голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, за необходимость введения жестких ограничений высказались 524 депутата, а против выступили 16, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обращаясь к парламентариям, которые были отозваны с рождественских каникул ради проведения экстренных дебатов, глава правительства заявил, что в условиях стремительного распространения коронавируса у правительства нет иного выбора, кроме возвращения к национальному карантину. Утвержденный парламентом пакет мер рассчитан на период до 31 марта, однако Джонсон подчеркнул, что при возможности власти начнут отменять ограничения раньше этого срока.

"Мы будем постепенно выбираться из кокона, которым является этот карантин. Это не будет мгновенный процесс", - подчеркнул Джонсон, добавив, что наличие вакцин от коронавируса являются главным отличием третьего карантина от двух предыдущих. По его словам, сейчас основная цель ограничений - дать возможность привить как можно больше людей, входящих в группы риска, и избежать перегрузки системы здравоохранения.