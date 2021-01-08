ЕК объявила о расширении контракта с Pfizer вдвое
Еврокомиссия (ЕК) объявила о расширении контракта с Pfizer с 300 млн до 600 млн доз вакцины от коронавируса, поставки дополнительных доз могут начаться в конце 2021 года. Об этом заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Еврокомиссия рада объявить о заказе дополнительных 300 млн доз вакцины Pfizer, первая партия из них в 75 млн доз может начать поставляться уже в конце 2021 года", - заявила она.
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