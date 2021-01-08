В Британии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом и смертей за сутки

Число инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, умерших за последние сутки, достигло 1 325 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Опубликованные в пятницу на сайте правительственной информации, за 24 часа в стране также было выявлено рекордно высокое количество случаев заражения - больше 68 тыс.

Вот уже три дня подряд в Великобритании умирает больше тысячи заразившихся в сутки. В четверг количество умерших достигло 1 162, что стало самым высоким суточным приростом с 21 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд - 1 224 смерти за сутки. Общее число смертей среди людей, заболевших COVID-19, превысило 82,6 тыс. Количество выявленных властями случаев заражения приблизилось к 3 млн.