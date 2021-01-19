Ирландские медики зафиксировали 81 случай побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna

Ирландское агентство - регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) получило с момента начала вакцинации от коронавируса 81 сообщение о побочных эффектах от вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской Моderna. Об этом сообщила во вторник местная газета The Irish Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Зафиксирован 81 случай легких побочных эффектов, которые достаточно характерны для всех типов прививок. Эти симптомы быстро прошли и не потребовали врачебного вмешательства", - цитирует издание главу медицинского регулятора Лоррэн Нолан. В числе наиболее распространенных побочных эффектов она назвала тошноту, повышенную утомляемость, ломоту в суставах, головокружение, зуд и сыпь в области сделанных уколов. Случаев острых аллергических реакций пока не отмечено, добавила Нолан, предположив, что они могут случиться с высокой долей вероятности в условиях вакцинации более широких слоев населения. Глава HPRA сообщила также, что начиная с 21 января все фиксируемые случаи побочных эффектов будут отражаться в режиме реального времени на сайте регулятора.

Национальный план, на который из бюджета Ирландии выделено €12 млн, предполагает закупку 14 млн доз вакцин от пяти различных производителей по мере того, как они будут получать лицензию Европейского медицинского агентства. Первая партия из 10 тыс. доз препарата Pfizer и BioNTech поступила в Ирландию 26 декабря, с 16 января используется также вакцина Moderna. По оценкам Минздрава, к концу текущей недели в Ирландии будет привито около 140 тыс. человек из двух главных групп риска: граждан, проживающих в домах престарелых, и медиков "передней линии" борьбы с эпидемией.

В ежедневной сводке за понедельник Минздрав страны сообщил о 2 121 новом случае инфицирования и восьми летальных исходах, связанных с заражением коронавирусом. Всего с начала пандемии число заразившихся в Ирландии достигло 174 843, в результате инфицирования умерли 2 616 ирландцев.